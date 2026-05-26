В Липецке из-за сильного ветра дерево рухнуло на движущийся автомобиль
В Липецке дерево упало и повредило два автомобиля у дома №1 на улице Московской. Об этом сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС.
Чрезвычайное происшествие случилось примерно в 17:00 мск напротив пожарной части. Дерево, которое росло рядом с дорогой, рухнуло на движущийся автомобиль Lada Priora. Причиной внезапного падения послужили порывы ветра около 18 м/с.
В результате ЧП один из находившихся внутри людей оказался зажат. Помимо этого, ветка дерева, высота которого свыше 20 метров, задела припаркованный внедорожник Hyundai. Водитель и пассажиры иномарки не пострадали. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.
Ранее сообщалось о трагедии в Пермском крае. Там дерево упало на подростка из-за сильного ветра.
