Дерево упало на автобус с людьми в подмосковном Щелкове
В подмосковном Щелково на остановке общественного транспорта произошло падение дерева на рейсовый автобус с пассажирами. Инцидент случился на Центральной улице, информирует Telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
В момент происшествия в салоне автобуса марки ПАЗ находились десять человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал — пассажиры смогли самостоятельно покинуть транспортное средство.
На опубликованных кадрах с места событий видно, что на переднюю часть автобуса рухнула верхняя часть ствола и крона крупной березы. Дерево росло на газоне непосредственно за остановочным павильоном.
Ранее на юго-западе Москвы автобус на высокой скорости влетел в такси. Подробности в нашем материале.
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