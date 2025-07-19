В Германии фейерверк влетел в толпу и взорвался

19 июля 2025, 13:33

На ярмарке в Дюссельдорфе при взрыве фейерверка пострадали 19 человек

Фото: iStock/howtogoto

В городе Дюссельдорф на западе Германии во время традиционной ярмарки один из фейерверков влетел в толпу зрителей. Об этом пишет немецкая газета Bild, ссылаясь на правоохранителей.