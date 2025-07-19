В Германии фейерверк влетел в толпу и взорвался
В городе Дюссельдорф на западе Германии во время традиционной ярмарки один из фейерверков влетел в толпу зрителей. Об этом пишет немецкая газета Bild, ссылаясь на правоохранителей.
При взрыве пиротехнического снаряда пострадали 19 человек, один из которых — ребенок. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи.
Организатор решил завершить мероприятие досрочно. Точная причина произошедшего пока неизвестна, но полиция полагает, что это несчастный случай — стартовая площадка оказалась перевернута.
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хунань произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков.
Читайте также: