Деревянная мечеть загорелась в Татарстане, есть пострадавшие
Деревянная мечеть вспыхнула в Пестрецах, пострадали двое мужчин
В селе Пестрецы Республики Татарстан произошёл пожар в деревянной мечети. Об этом сообщает РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали открытое горение.
По данным пресс-службы МЧС республики, при пожаре пострадали двое мужчин, которых экстренно госпитализировали. Обстоятельства возгорания устанавливаются. О состоянии потерпевших не сообщается.
