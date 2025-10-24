Достижения.рф

Деревянная мечеть загорелась в Татарстане, есть пострадавшие

Деревянная мечеть вспыхнула в Пестрецах, пострадали двое мужчин
Фото: iStock/Distortion Media

В селе Пестрецы Республики Татарстан произошёл пожар в деревянной мечети. Об этом сообщает РЕН ТВ в своём Telegram-канале.



Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали открытое горение.

По данным пресс-службы МЧС республики, при пожаре пострадали двое мужчин, которых экстренно госпитализировали. Обстоятельства возгорания устанавливаются. О состоянии потерпевших не сообщается.

Ранее вечером в пятницу стало известно об обрушении части крыши надземной парковки на одну из платформ Ладожского вокзала в Петербурге. Подробнее об инциденте читайте в материале «Радио 1».

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0