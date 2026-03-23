Житель Подмосковья расплатился с продавцами айфонов «золотыми» фекалиями собак
В Подмосковье мошенники предложили мужчине купить поддельный iPhone. Вместо денег покупатель отдал им собачьи экскременты. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В Подольске группа цыган попыталась продать мужчине реплику iPhone. Покупатель не стал отдавать деньги, а нашёл засохшие собачьи фекалии, раскрасил их в золотистый цвет и вручил продавцам под видом золотых слитков.
Торговцы поддельных айфонов на вокзалах уже давно превратились в привычную часть городской среды. Гражданин дождался, когда к нему подошёл один из таких «предпринимателей» и с чистой совестью отдал ему подготовленный «платёж». Мошенники приняли подделку за настоящий металл и передали покупателю смартфон.
