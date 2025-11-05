Десять человек отравились на теплоходе во время круиза из Москвы в Углич
Пассажиры теплохода «Сергей Дягилев» массово отравились во время круиза из Москвы в Углич. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
Первые симптомы появились в ночь со 2 на 3 ноября — в первый день путешествия. Несколько человек пожаловались на спазмы в животе, тошноту и диарею. Им пришлось самостоятельно покупать лекарства в аптеке Углича.
Вскоре судно, принадлежащее компании «Донинтурфлот», вернулось в Москву. На причале всех пострадавших ожидали бригады скорой помощи. По предварительным данным, отравились десять пассажиров, включая детей.
Ранее сообщалось, что 33 человека обратились в больницу Абакана с ожогами сетчатки после киносеанса. Предварительно, они повредили глаза из-за бактерицидных лапм, которые забыл включить сотрудник кинотеатра.
