Десять человек погибли в результате стрельбы в ЮАР

21 декабря 2025, 10:22

Рядом с Йоханнесбургом произошла стрельба, погибли десять человек

Фото: iStock/Diy13

Десять человек погибли и еще десять пострадали в результате стрельбы в ЮАР рядом с Йоханнесбургом, передает агентство AFP.