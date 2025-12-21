Десять человек погибли в результате стрельбы в ЮАР
Десять человек погибли и еще десять пострадали в результате стрельбы в ЮАР рядом с Йоханнесбургом, передает агентство AFP.
В поселке Беккерсдаль, расположенном в 40 километрах к юго-западу от Йоханнесбурга, вооруженные неизвестные устроили стрельбу, в результате которой погибли десять человек и еще десять получили ранения.
Причины нападения пока не установлены. Пострадавших срочно доставили в ближайшие медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.
По информации South African Broadcasting Corp News, инцидент произошел в таверне KwaNoxolo, расположенной в районе Тамбо. Преступники открыли огонь как по посетителям заведения, так и по прохожим, находившимся на улице.
