Пассажирский лайнер пошел на аварийную посадку из-за жары на борту
Пассажирский самолёт Air France вынужденно вернулся в Европу из‑за неконтролируемой жары в салоне. Об этом сообщает издание PYOK.
24 октября Boeing 777 следовал из Парижа на остров Реюньон в Индийском океане. На эшелоне свыше девяти тысяч метров экипаж объявил срочность после того, как сотни пассажиров пожаловались на духоту в салоне.
Капитан сообщил, что все меры по охлаждению воздуха оказались неэффективными. В итоге судно экстренно селo в аэропорту отправления менее чем через два часа после вылета, а последующий рейс отложили на семь часов.
Ранее сообщалось, что авиакомпания отдала 5,5 млн рублей за одну ошибку стюардессы.
Читайте также: