Достижения.рф

Пассажирский лайнер пошел на аварийную посадку из-за жары на борту

PYOK: Борт Air France экстренно сел в Европе из-за неконтролируемой жары
Фото: istockphoto/OceanFishing

Пассажирский самолёт Air France вынужденно вернулся в Европу из‑за неконтролируемой жары в салоне. Об этом сообщает издание PYOK.



24 октября Boeing 777 следовал из Парижа на остров Реюньон в Индийском океане. На эшелоне свыше девяти тысяч метров экипаж объявил срочность после того, как сотни пассажиров пожаловались на духоту в салоне.

Капитан сообщил, что все меры по охлаждению воздуха оказались неэффективными. В итоге судно экстренно селo в аэропорту отправления менее чем через два часа после вылета, а последующий рейс отложили на семь часов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания отдала 5,5 млн рублей за одну ошибку стюардессы.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0