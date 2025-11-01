Достижения.рф

На внешней стороне ТТК в Москве загорелся автомобиль

Фото: istockphoto/GummyBone

На внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе станции МЦК «Дубровка» загорелся автомобиль.



По данным столичного департамента транспорта в Telegram, на месте работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Движение в этом участке усложнилось на 3,5 км.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах произошло эффектное ДТП с поездом и грузовиком с грушами. Уточнялось, что большегруз не завершил маневр на железнодорожном переезде, однако с обеих сторон опустились шлагбаумы.

Никита Кротов

