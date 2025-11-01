На внешней стороне ТТК в Москве загорелся автомобиль
На внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе станции МЦК «Дубровка» загорелся автомобиль.
По данным столичного департамента транспорта в Telegram, на месте работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Движение в этом участке усложнилось на 3,5 км.
