Момент мощных взрывов в Иране попал на видео
На юге Ирана в городе Шираз произошла серия взрывов. Кадры с места происшествия показал Телеграм-канал SHOT.
На них видно, как в очаге возгорания происходит несколько вспышек. По предварительной информации, есть человеческие жертвы. Местные информационные источники сообщили, что после серии взрывов на территории предприятия, специализирующегося на заправке газовых баллонов, возник крупный пожар.
Причины произошедшего остаются неизвестными. Точное количество погибших и пострадавших уточняется.
