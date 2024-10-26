Десять полицейских погибли в Иране в результате теракта

Фото: istockphoto/ERDAL ISLAK
Как минимум десять полицейских погибли в результате теракта в Иране, передали правоохранители исламской республики. Министру МВД страны поручено создать группу для того, чтобы выяснить масштабы трагедии, добавили в правительстве.
По данным Красного Полумесяца Ирана, раненых госпитализировали, их число не называется.
Как уточняло иранское агентство IRNA, ответственность за теракт взяли на себя террористы группировки «Джейш аль-Зольм», которая действует как правило в юго-восточной части страны, где есть плохо охраняемый участок границы с Пакистаном и Афганистаном.
Теракт произошел в Гоухар Кух области Тафтан провинции Белуджистан и Систан.
Ранее сообщалось, о чем РФ предупреждала Иран.
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Как уточняло иранское агентство IRNA, ответственность за теракт взяли на себя террористы группировки «Джейш аль-Зольм», которая действует как правило в юго-восточной части страны, где есть плохо охраняемый участок границы с Пакистаном и Афганистаном.
Теракт произошел в Гоухар Кух области Тафтан провинции Белуджистан и Систан.
Ранее сообщалось, о чем РФ предупреждала Иран.
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Никита Кротов