В Пермском крае девятиклассник получил ранение в голову из пневматики

Фото: istockphoto/Aleksandr Bushkov
Ранение в голову получил девятиклассник из пневматической винтовки в сельской школе Пермского края. Об этом сообщает «Парма-Новости».
По информации журналистов, инцидент произошел в середине октября. Пуля попала в висок 15-летнего подростка. По предварительным данным, когда все случилось, в классе отсутствовал педагог.
Мальчика удалось спасти, в настоящее время его наблюдают нейрохирурги в Перми. Причины произошедшего неизвестны. Уточняется, что сельчане обсуждают две версии случившегося, пока следователи выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что произошло на одной из станций московского метро. Известно, что задержанный злоумышленник уже имеет судимость.
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Мальчика удалось спасти, в настоящее время его наблюдают нейрохирурги в Перми. Причины произошедшего неизвестны. Уточняется, что сельчане обсуждают две версии случившегося, пока следователи выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что произошло на одной из станций московского метро. Известно, что задержанный злоумышленник уже имеет судимость.
Читайте также:
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Никита Кротов