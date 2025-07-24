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Десятилетний мальчик убил своего дядю ножом в Румынии за избиение матери

Фото: istockphoto/Michael Nesterov

Десятилетний мальчик зарезал ножом своего 22-летнего дядю в Румынии за то, что тот избивал его мать.



Как пишут Telegram-каналы, юный румын регулярно слышал крики из-за стенки, но старался уйти в транс от происходящего, закрывая глаза.

Накануне ситуация повторилась: пока дядя нападал на мать мальчика, оскорбляя и разбрасывая слюну, ребенку хотелось стать кем-то другим. В итоге, когда 22-летний родственник стал угрожать женщине ножом, юноша взял другое лезвие и ударил дядю в спину. Мужчина скончался.

Перед этим сообщалось, что неформал убил мужчину в Крыму из-за претензий ко внешнему виду. Южанину не понравилась молодежная компания, после чего перепалка переросла в поножовщину.

Никита Кротов

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