Десятилетний мальчик убил своего дядю ножом в Румынии за избиение матери
Десятилетний мальчик зарезал ножом своего 22-летнего дядю в Румынии за то, что тот избивал его мать.
Как пишут Telegram-каналы, юный румын регулярно слышал крики из-за стенки, но старался уйти в транс от происходящего, закрывая глаза.
Накануне ситуация повторилась: пока дядя нападал на мать мальчика, оскорбляя и разбрасывая слюну, ребенку хотелось стать кем-то другим. В итоге, когда 22-летний родственник стал угрожать женщине ножом, юноша взял другое лезвие и ударил дядю в спину. Мужчина скончался.
Перед этим сообщалось, что неформал убил мужчину в Крыму из-за претензий ко внешнему виду. Южанину не понравилась молодежная компания, после чего перепалка переросла в поножовщину.
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