В Кузбассе выявили нелегальный цех по производству алкогольной продукции

24 июля 2025, 11:56

Фото: iStock/Nordroden

В Юрге Кемеровской области сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» совместно с УФСБ РФ по Кемеровской области — Кузбассу выявили нелегальный цех по производству алкогольной продукции. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.





По данным издания, в нелегальном цехе работали 20 мигрантов.





«В одном из боксов оперативники обнаружили цех по производству спиртосодержащей жидкости. При этом производство алкогольного суррогата было автоматизировано, разливали жидкость в бутылки и клеили этикетки известных марок алкоголя на специальных производственных линиях», — говорится в статье.

«Документ обязывает региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в МВД сведения о детях иностранцев, в том числе: персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в школу и отчислении», — отмечает издание.