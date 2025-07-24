В Кузбассе выявили нелегальный цех по производству алкогольной продукции
В Юрге Кемеровской области сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» совместно с УФСБ РФ по Кемеровской области — Кузбассу выявили нелегальный цех по производству алкогольной продукции. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По данным издания, в нелегальном цехе работали 20 мигрантов.
«В одном из боксов оперативники обнаружили цех по производству спиртосодержащей жидкости. При этом производство алкогольного суррогата было автоматизировано, разливали жидкость в бутылки и клеили этикетки известных марок алкоголя на специальных производственных линиях», — говорится в статье.
Там же для иностранных граждан были оборудованы спальные места и кухня. Выяснилось, что 11 человек находятся на территории РФ незаконно. Им назначены штрафы с последующим выдворением на родину.
Всего из цеха изъяли 75 тонн алкоголя. Сейчас силовики выясняют, кому принадлежит нелегальное предприятие.
Тем временем Агентство городских новостей «Москва» пишет, что депутаты приняли в третьем чтении закон о механизме передачи в МВД РФ сведений о детях иностранцев.
«Документ обязывает региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в МВД сведения о детях иностранцев, в том числе: персональные данные ребенка и его родителей, результаты тестирования, информацию о зачислении в школу и отчислении», — отмечает издание.
Отмечается, что выявление детей мигрантов, которые не поступили в школы, позволит защитить их от противоправных поступков и избежать вовлечения в противозаконную деятельность.
Соглано новому закону, данные о результатах проверки знаний русского языка всех иностранцев будут вноситься в единую информационную базу на федеральном уровне.