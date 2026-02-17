Экс-губернатор Курской области Смирнов стоит на учете из-за склонности к суициду

17 февраля 2026, 15:50

Алексей Смирнов (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

В Ленинском районном суде Курска прокурор сообщила, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов поставлен на профилактический учёт в СИЗО. По её словам, это связано со склонностью к членовредительству и суициду.