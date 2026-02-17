Экс-губернатор Курской области Смирнов стоит на учете из-за склонности к суициду
В Ленинском районном суде Курска прокурор сообщила, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов поставлен на профилактический учёт в СИЗО. По её словам, это связано со склонностью к членовредительству и суициду.
Об этом передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Заседание проходит в формате видеоконференции, обвиняемый участвует дистанционно.
Гособвинитель заявила, что 2 октября 2025 года Смирнова поставили на учёт как склонного к суициду и членовредительству. Также было оглашено заключение изолятора о том, что он характеризуется отрицательно.
Читайте также: