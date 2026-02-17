Россиянин развелся с женой и попытался сжечь ее с дочерью заживо

17 февраля 2026, 15:27

Жителю Оренбурга дали 10,5 лет колонии за поджог дома с бывшей женой и дочерью

Фото: iStock/triocean

Суд приговорил 68-летнего жителя Оренбурга к 10,5 годам колонии строгого режима за попытку убийства бывшей супруги и дочери. Об этом сообщает областное СУ СК.