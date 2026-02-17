Россиянин развелся с женой и попытался сжечь ее с дочерью заживо
Суд приговорил 68-летнего жителя Оренбурга к 10,5 годам колонии строгого режима за попытку убийства бывшей супруги и дочери. Об этом сообщает областное СУ СК.
По версии следствия, все произошло ночью 29 января 2025 года во дворе дома на улице Маршака. После развода и раздела имущества мужчина испытывал неприязнь к родственницам. Он разбил окно кухни, разлил бензин по полу и мебели, а затем поджег, зная, что женщины спят внутри. После этого пенсионер проник в гараж, поджег автомобиль дочери и скрылся.
Жертвы вовремя проснулись, самостоятельно потушили огонь подручными средствами и выбрались из дома, после чего вызвали пожарных. Вскоре злоумышленника поймали и признали его виновным по нескольким статьям УК.
