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Десятки человек погибли при опрокидывании автоцистерны в ЦАР

RFI: как минимум 20 человек погибли в ЦАР из-за опрокинувшейся автоцистерны
Фото: istockphoto/Juan-Enrique

В столице Центральноафриканской Республики Банги произошла крупная дорожная авария с участием автоцистерны. Об этом стало известно 8 августа.



По информации радиостанции RFI, в результате опрокидывания грузовика на оживленной трассе погибли не менее 20 человек. Еще десятки получили ранения, причем некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в месте скопления пешеходов. Как отмечается, число жертв может возрасти.

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Никита Кротов

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