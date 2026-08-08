Десятки человек погибли при опрокидывании автоцистерны в ЦАР
RFI: как минимум 20 человек погибли в ЦАР из-за опрокинувшейся автоцистерны
В столице Центральноафриканской Республики Банги произошла крупная дорожная авария с участием автоцистерны. Об этом стало известно 8 августа.
По информации радиостанции RFI, в результате опрокидывания грузовика на оживленной трассе погибли не менее 20 человек. Еще десятки получили ранения, причем некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в месте скопления пешеходов. Как отмечается, число жертв может возрасти.
Ранее пять машин протаранил пьяный водитель без прав в Чебоксарах. Подробности в нашем материале.
Читайте также: