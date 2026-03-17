Десятки человек погибли при взрывах в Нигерии
В Нигерии 23 человека погибли и 108 пострадали из-за террористов-смертников
Террористы-смертники устроили серию взрывов на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщила пресс-служба полиции штата Борно в социальной сети X.
Инциденты произошли в нескольких местах. В результате погибли 23 человека, еще 108 получили травмы различной степени тяжести. Другие подробности пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что на территории посольства США в столице Ирака прогремел взрыв. Здание диппредставительства подверглось мощной атаке с воздуха. Ее целями стали расположенные там системы ПВО. При этом представители американской и иракской сторон не дали развернутых комментариев по поводу ситуации.
