Десятки человек пострадали при взрыве в ночном клубе

08 марта 2026, 07:18

При взрыве в ночном клубе Dali в Перу пострадали 33 человека

Фото: iStock/RamonCast

33 человека пострадали при взрыве в ночном клубе Dali в провинции Трухильо в Перу. Об этом пишет LaJournada со ссылкой на местный оперативный центр по чрезвычайным ситуациям.