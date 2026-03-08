Десятки человек пострадали при взрыве в ночном клубе
33 человека пострадали при взрыве в ночном клубе Dali в провинции Трухильо в Перу. Об этом пишет LaJournada со ссылкой на местный оперативный центр по чрезвычайным ситуациям.
Как уточнил исполнительный директор провинциальной сети здравоохранения Херардо Флориан Гомес, у части пострадавших оторвало конечности, другие получили осколочные ранения различной степени тяжести
Минимум пять человек находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших трое детей: один 16-летний и двое 17-летних. Правоохранители начали расследование обстоятельств произошедшего.
