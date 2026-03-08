Мужчина забил 16-летнего парня молотком, а после пытался съесть его тело

08 марта 2026, 04:56

NDTV: В штате Мадхья-Прадеш мужчина зверски убил 16-летнего подростка и пил его кровь

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

В индийском штате Мадхья-Прадеш мужчина убил 16-летнего подростка, нанеся ему множественные удары, а затем выпил кровь погибшего и пытался съесть его тело. Об этом 5 марта сообщил портал NDTV.