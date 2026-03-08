Мужчина забил 16-летнего парня молотком, а после пытался съесть его тело
В индийском штате Мадхья-Прадеш мужчина убил 16-летнего подростка, нанеся ему множественные удары, а затем выпил кровь погибшего и пытался съесть его тело. Об этом 5 марта сообщил портал NDTV.
Нападение произошло днём, когда юноша направлялся к сестре по случаю праздника Бхай Дудж. На подростка напали сзади — сначала его атаковали металлическим прутом, а затем добили молотком.
Местные жители, которые наткнулись на ужасную сцену, утверждают, что убийца выглядел ненормально и вел себя бесчеловечно. Он не пытался скрыться, увидев других людей, а стоял над телом с пугающим спокойствием. Подозреваемого задержали полиция и очевидцы. Оказалось, что преступник недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство собственной жены.
Предварительно, у жертвы не было никаких конфликтов с нападавшим. Считается, что причиной инцидента стало психическое расстройство мужчины. Для проверки этой версии назначили медицинскую экспертизу.
