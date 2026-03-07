В Ленобласти рейсовый автобус столкнулся с легковушкой, есть жертвы
МЧС: Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области
В Ленинградской области в результате столкновения рейсового автобуса с легковушкой два человека погибли и трое пострадали. Об этом 7 марта сообщили в канале регионального ГУМЧС на платформе МАХ.
Авария произошла в Приозерском районе. Легковой автомобиль и автобус Volgobas столкнулись лоб в лоб, после чего последний съехал в кювет. В салоне автобуса находились 19 пассажиров, включая одного ребёнка.
«По предварительным данным, в автобусе пострадали три взрослых (осматриваются в СМП), остальные 16 человек убыли с места происшествия своим ходом. В легковом автомобиле погибли два взрослых», — говорится в материале.На месте ДТП работают спасатели и пожарно-спасательные подразделения, движение по трассе перекрывать не стали. В настоящи момент сотрудники ГАИ выясняют точные обстоятельства аварии.
