В Ленобласти рейсовый автобус столкнулся с легковушкой, есть жертвы

07 марта 2026, 23:22

МЧС: Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области

Фото: iStock/conejota

В Ленинградской области в результате столкновения рейсового автобуса с легковушкой два человека погибли и трое пострадали. Об этом 7 марта сообщили в канале регионального ГУМЧС на платформе МАХ.





Авария произошла в Приозерском районе. Легковой автомобиль и автобус Volgobas столкнулись лоб в лоб, после чего последний съехал в кювет. В салоне автобуса находились 19 пассажиров, включая одного ребёнка.





«По предварительным данным, в автобусе пострадали три взрослых (осматриваются в СМП), остальные 16 человек убыли с места происшествия своим ходом. В легковом автомобиле погибли два взрослых», — говорится в материале.