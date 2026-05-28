Десятки человек стали жертвами аномальной жары в европейской стране
Не менее 36 человек стали жертвами аномальной жары, установившейся в Испании с середины мая. Об этом сообщает телеканал La Sexta со ссылкой на данные местной службы здравоохранения.
Последним погибшим оказался 80-летний житель муниципалитета Алава, расположенного в Стране Басков. Мужчина скончался 27 мая. В региональной медицинской службе пояснили, что он страдал сердечно-сосудистым заболеванием. Тогда температура воздуха в регионе достигала 39 градусов.
В течение нескольких дней медики массово госпитализировали пациентов с тепловыми обмороками. Только за тот день в местные больницы доставили 34 человек.
Ранее сообщалось, что десятки человек погибли в битве за колодец с водой в регионе Вади‑Фира на востоке Чада.
