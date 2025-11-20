Десятки детей пострадали из-за массовой давки в школе Владивостока

20 ноября 2025, 02:50

Фото: iStock/Johny Kristensen

В школе Владивостока №9 на улице Пушкинской произошла массовая давка. У одного ребенка диагностировали трещину ребра, еще десятки учеников пострадали. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.