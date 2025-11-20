Десятки детей пострадали из-за массовой давки в школе Владивостока
В школе Владивостока №9 на улице Пушкинской произошла массовая давка. У одного ребенка диагностировали трещину ребра, еще десятки учеников пострадали. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент случился после шестого урока. Толпа подростков одновременно рванула в гардероб, расталкивая друг друга. В тесном помещении началась давка — некоторые дети упали, не сумев удержаться на ногах. Это привело к различным травмам.
Наиболее серьезно пострадала 13-летняя девочка, которую «просто затоптали» другие ребята. Также многие ученики либо получили синяки, либо что-то себе вывихнули.
Полиция начала проверку по факту инцидента после того, как родители пострадавших детей подали официальное заявление.
