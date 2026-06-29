Трёх человек госпитализировали после мощного взрыва в Монако
В Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает Agence France‑Presse (AFP) со ссылкой на правительство княжества.
На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи. По данным агентства, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Как передаёт телеканал BFMTV, инцидент произошёл на улице Реверен‑Пер‑Луи‑Фолла. Причиной взрыва стало оставленное неизвестным мужчиной взрывное устройство в рюкзаке. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подозреваемого.
Ранее в Воронеже мужчина напал на двух девушек. Всё произошло из-за конфликта, который начался в стенах местного ночного клуба.
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