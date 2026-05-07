Десятки кошек погибли в кипятке в котокафе Калининграда
В Калининграде в котокафе «МяуМяу» из-за прорыва трубы с кипятком погибли 22 кота. Об этом сообщили представители заведения в своих соцсетях.
Трагедия произошла сегодня ночью, 7 мая. Под струю горячей воды попали десятки животных. Несколько из них обнаружили в тяжелом состоянии с ожогами, сейчас ветеринары пытаются их спасти.
Владельцы «МяуМяу» приняли многих животных с улицы и поселили в антикафе. Других кошек приносили волонтеры.
Ранее работники Мособлпожспаса спасли алабая под Сергиевым-Посадом. Специалистов вызвала владелица дома в деревне Шапилово. Женщина рассказала, что ее собака по кличке Норочка по неосторожности провалилась в трехметровый погреб. Самостоятельно вытащить 80-килограммового питомца хозяйка не смогла.
