Десятки пассажирских поездов задержались из-за непогоды в российском регионе
В Ростовской области из-за аварийного отключения тяговых подстанций, произошедшего на фоне непогоды, задержали 89 пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в своем телеграм-канале.
Максимальное время задержки составов достигло восьми часов. Пассажиры поездов, опаздывающих более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием.
В настоящее время работа тяговых подстанций восстановлена. Всего к ликвидации последствий стихии привлекли более 100 сотрудников, восстановительный поезд и десять единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что на Ростовскую область обрушился мощный ураган. В результате разгула стихии один человек погиб, еще 13 пострадали. Наиболее сильный удар пришелся на Ростов-на-Дону и окрестности.
Ветер валил деревья, сносил остановки и рекламные щиты, повреждал балконы и фасады. В одном из ЖК ураган разрушил пост охраны — охранника доставили на скорой. Перебои с электричеством затронули минимум 15 городов и районов, включая Ростов, Таганрог, Шахты и Азов.
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