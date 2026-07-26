Десятки пассажирских поездов задержались из-за непогоды в российском регионе

26 июля 2026, 11:19

РЖД: в Ростовской области задержали 89 пассажирских поездов из-за непогоды

Фото: iStock/Serjio74

В Ростовской области из-за аварийного отключения тяговых подстанций, произошедшего на фоне непогоды, задержали 89 пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в своем телеграм-канале.