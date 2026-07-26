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Десятки пассажирских поездов задержались из-за непогоды в российском регионе

РЖД: в Ростовской области задержали 89 пассажирских поездов из-за непогоды
Фото: iStock/Serjio74

В Ростовской области из-за аварийного отключения тяговых подстанций, произошедшего на фоне непогоды, задержали 89 пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в своем телеграм-канале.



Максимальное время задержки составов достигло восьми часов. Пассажиры поездов, опаздывающих более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием.

В настоящее время работа тяговых подстанций восстановлена. Всего к ликвидации последствий стихии привлекли более 100 сотрудников, восстановительный поезд и десять единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что на Ростовскую область обрушился мощный ураган. В результате разгула стихии один человек погиб, еще 13 пострадали. Наиболее сильный удар пришелся на Ростов-на-Дону и окрестности.

Ветер валил деревья, сносил остановки и рекламные щиты, повреждал балконы и фасады. В одном из ЖК ураган разрушил пост охраны — охранника доставили на скорой. Перебои с электричеством затронули минимум 15 городов и районов, включая Ростов, Таганрог, Шахты и Азов.

Лидия Пономарева

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