Десятки рейсов отменили и задержали в российском регионе

SHOT: в Краснодарском крае отменили и задержали 46 рейсов
Фото: iStock/AlxeyPnferov

Десятки рейсов отменили и задержали в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По его данным, причиной стала объявленная 8 марта воздушная опасность. Власти просили пассажиров найти гостиницы, а отдыхающих — покинуть пляжи. Всего из графика выбились 46 самолетов.

Так, в Сочи задержали 28 рейсов, из которых 20 — на вылет и восемь — на прилет. Один рейс из Абу-Даби отменили.

В Краснодаре задержали 15 рейсов: 14 — на вылет и один — на прилет. Также отменили два рейса из Минеральных Вод.

В это же воскресенье аэропорт Калуги вводил временные ограничения на полеты. Соответствующие меры приняли из соображений безопасности.

Лидия Пономарева

