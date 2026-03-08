Десятки рейсов отменили и задержали в российском регионе
Десятки рейсов отменили и задержали в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, причиной стала объявленная 8 марта воздушная опасность. Власти просили пассажиров найти гостиницы, а отдыхающих — покинуть пляжи. Всего из графика выбились 46 самолетов.
Так, в Сочи задержали 28 рейсов, из которых 20 — на вылет и восемь — на прилет. Один рейс из Абу-Даби отменили.
В Краснодаре задержали 15 рейсов: 14 — на вылет и один — на прилет. Также отменили два рейса из Минеральных Вод.
В это же воскресенье аэропорт Калуги вводил временные ограничения на полеты. Соответствующие меры приняли из соображений безопасности.
