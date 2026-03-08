Мужчина утопил трех малолетних дочерей из-за бедности
Житель Индии признался в убийстве трех малолетних дочерей. Об этом сообщает The Scottish Sun.
Трагедия произошла в штате Телангана. Девочки пяти, семи и восьми лет погибли после того, как отец увез их на рикше, пообещав купить сладости.
Когда они не вернулись домой, родственники обратились в полицию. Вскоре тела детей обнаружили в резервуаре с водой в городе Камаредди.
Мужчина признался, что сам утопил дочерей, объяснив свой поступок тем, что не мог их содержать. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.
