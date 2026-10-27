Десятки тысяч человек покидают свои дома из-за приближения мощного циклона
Масштабная эвакуация населения началась на восточном побережье Индии из-за приближения тропического циклона «Арнаб». Всего свои дома оставят около 89 тысяч человек, сообщает агентство Reuters.
Из-за угрозы сильнейших ветров и ливней в стране ограничили железнодорожное сообщение, а более 30 тысяч рыболовных судов вернулись в порты. Также в семи округах объявили красный уровень опасности.
Как отмечают в Индийском метеорологическом департаменте, циклон зародился над Бенгальским заливом и начал набирать мощь с 26 октября. По прогнозам синоптиков, утром 28 октября «Арнаб» выйдет на побережье штата Андхра-Прадеш. Наиболее сильные порывы ветра и проливные дожди ожидаются в отдельных районах этого региона и в соседнем Одише, где подготовили свыше 1,7 тысячи укрытий.
По подсчетам специалистов, скорость ветра в циклоне перед выходом на сушу может достигнуть 185 километров в час.
Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Анталья в результате смерча погибли четыре человека, еще один пострадал.
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