Десятки тысяч человек покидают свои дома из-за приближения мощного циклона

27 октября 2026, 15:50

В Индии эвакуируют 89 тысяч человек из-за тропического циклона «Арнаб»

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Масштабная эвакуация населения началась на восточном побережье Индии из-за приближения тропического циклона «Арнаб». Всего свои дома оставят около 89 тысяч человек, сообщает агентство Reuters.