Десятки трансгендеров* поплатились за серию нападений на туристов
В Таиланде задержали десятки трансгендеров* после многочисленных нападений на туристов. Об этом сообщает местное издание Khaosod.
Полицейские провели операцию 1 апреля на улице Уокинг-стрит в Южной Паттайе — популярном районе ночной жизни, который привлекает как местных жителей, так и иностранцев. Всего на допрос доставили 31 человека.
Власти пояснили, что были вынуждены пойти на такие меры из-за участившихся случаев преследования и совершения других преступлений в отношении путешественников.
Официальные лица пообещали продолжить рейды, чтобы предотвратить новые инциденты и сохранить имидж Паттайи как безопасного туристического направления.
Ранее сообщалось, что россиянка оскорбила леди-боев* на Пхукете и получила ногами по лицу. Девушка утверждала, что они хуже ее, а также просила показать половой орган.
Читайте также: