Российская туристка оскорбила леди-боев* в Таиланде и получила ногами по лицу
Российская туристка оскорбляла леди-боев* в Таиланде и получила ногами по лицу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел на Бангла-Роуд на Пхукете. Трансгендеры* избили девушку после того, как она пыталась объяснить им, что они хуже ее, а также попросила показать половой орган. Соотечественница была пьяна и ругалась матом.
Трансгендеры* решили постоять за себя и начали всей толпой избивать туристку. На опубликованных кадрах видно, как отдыхающую сначала несколько раз ударили ногами по лицу, а затем схватили за волосы и протащили по улице.
На помощь девушке пришли местные жители, которые оттащили разгневанных леди-боев*.
