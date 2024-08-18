Дети Алена Делона сделали заявление после его смерти

Фото: РИА Новости / Ваган Степанян
Дети Алена Делона сообщили, что актер мирно ушел из жизни в своем доме. Слова близких передают журналисты агентства AFP в соцсети X.
В заявлении сказано, что его дети, Ален-Фабьен, Анушка и Энтони, глубоко опечалены смертью своего отца, который мирно ушел из жизни в окружении своей семьи в доме во французской коммуне Души.
О смерти актера стало известно в воскресенье, 18 августа. Делон умер в возрасте 88 лет. У актера были диагностированы диффузная лимфома и болезнь Альцгеймера, которые спровоцировали инсульт.
О жизни самого красивого актера в истории кино ХХ века и причинах желания скорее уйти в мир иной читайте в материале «Радио 1».
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О смерти актера стало известно в воскресенье, 18 августа. Делон умер в возрасте 88 лет. У актера были диагностированы диффузная лимфома и болезнь Альцгеймера, которые спровоцировали инсульт.
О жизни самого красивого актера в истории кино ХХ века и причинах желания скорее уйти в мир иной читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак