Дети массово отравились хлором в одном из банных комплексов в России
Днем 8 марта в одном из банных комплексов Стерлитамака произошло массовое отравление парами хлора. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в своем телеграм-канале.
Самочувствие посетителей резко ухудшилось после купания в бассейне. Медики оказали им помощь на месте. Всего пострадали 13 человек — девять детей и четверо взрослых. Десятилетнего мальчика госпитализировали, остальным назначили амбулаторное лечение.
Прокуратура проводит проверку и контролирует ход и результаты расследования уголовного дела. Сейчас выясняются точные причины и обстоятельства произошедшего, а также оценивается соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований безопасности при оказании услуг.
Ранее сообщалось, что в школе №6 в Богородском муниципальном округе Нижегородской области произошла вспышка кишечной инфекции.
Читайте также: