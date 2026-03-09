Достижения.рф

Дети массово отравились хлором в одном из банных комплексов в России

Девять детей и четверо взрослых отравились хлором в бассейне Стерлитамака
Фото: Телеграм/bashproc

Днем 8 марта в одном из банных комплексов Стерлитамака произошло массовое отравление парами хлора. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в своем телеграм-канале.



Самочувствие посетителей резко ухудшилось после купания в бассейне. Медики оказали им помощь на месте. Всего пострадали 13 человек — девять детей и четверо взрослых. Десятилетнего мальчика госпитализировали, остальным назначили амбулаторное лечение.

Прокуратура проводит проверку и контролирует ход и результаты расследования уголовного дела. Сейчас выясняются точные причины и обстоятельства произошедшего, а также оценивается соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований безопасности при оказании услуг.

Ранее сообщалось, что в школе №6 в Богородском муниципальном округе Нижегородской области произошла вспышка кишечной инфекции.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0