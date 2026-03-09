Дети массово отравились хлором в одном из банных комплексов в России

09 марта 2026, 07:37

Девять детей и четверо взрослых отравились хлором в бассейне Стерлитамака

Фото: Телеграм/bashproc

Днем 8 марта в одном из банных комплексов Стерлитамака произошло массовое отравление парами хлора. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в своем телеграм-канале.