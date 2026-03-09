У побережья Камчатки произошла серия землетрясений
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН в своем телеграм-канале.
Эпицентр подземных толчков находился в 221 километре южнее Петропавловска-Камчатского. Их очаг, в свою очередь, залегал на глубине более 62 километров.
Накануне вечером сейсмологи несколько раз фиксировали землетрясения возле берегов Камчатки. Магнитуда некоторых из них достигла 5,8 и 6,5.
Ранее сообщалось о сейсмособытии вблизи восточного побережья японского острова Хонсю. Оно произошло почти в 100 километрах от города Ямада, население которого составляет 15 тысяч человек.
