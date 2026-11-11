Дети оседлали шестиметрового питона и катались на нем во дворе
В Индонезии дети обнаружили во дворе живого шестиметрового питона и использовали его в качестве горки. Об этом пишет Need To Know.
Дети оседлали растянувшуюся на склоне змею и по очереди скатывались с нее, пока взрослые спокойно наблюдали за происходящим и снимали развлечение на видео. Кадры вызвали споры в сети.
Питоны не ядовиты, однако представляют серьезную опасность для людей: они способны напасть на человека, сдавить его и проглотить. Эксперты предупредили, что поведение диких животных непредсказуемо и змея могла легко нанести детям серьезные травмы.
Ранее жительница Адыгеи постирала змею в стиральной машине. Девушка нашла незваную гостью, когда доставала белье.
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