В Турции более 30 туристов пострадали при падении воздушных шаров

15 июня 2025, 19:10

В турецкой Каппадокии два прогулочных воздушных шара с туристами разбились

Фото: Istock/deyangeorgiev

15 июня в турецком районе Каппадокии произошло падение двух воздушных шаров с туристами на борту. Об этом сообщает телеканал NTV Haber. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали более 30 человек.