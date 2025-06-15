В Турции более 30 туристов пострадали при падении воздушных шаров
15 июня в турецком районе Каппадокии произошло падение двух воздушных шаров с туристами на борту. Об этом сообщает телеканал NTV Haber. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали более 30 человек.
Ицидент случился в турецком городе Аксарай, где два воздушных шара с туристами на борту потерпели крушение из-за погодных условий. Известно, что летательные аппараты утром поднялись в воздух, но вскоре условия полёта резко ухудшились и поднялся сильный ветер, из-за которого пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку.
Сообщается, что в результате аварии пострадали более 30 человек, среди них туристы из Индонезии и Индии. Кроме того, один из пилотов погиб, выпав из корзины.
Все потерпевшие доставлены в медицинские учреждения, где получают всю необходимую помощь. Расследование обстоятельств происшествия взяли на контроль турецкие власти.
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