Детская больница загорелась в Подольске
Спасатели вытащили двоих маленьких пациентов из реанимационного отделения загоревшейся детской больницы в подмосковном Подольске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, пожар произошел в трехэтажном кирпичном здании на улице Кирова. Прибывшими на место первыми подразделения наблюдали открытое горение со второго этажа. После этого они направили основные силы на поиск и спасение людей. Всего эвакуировали 26 человек, в том числе 12 детей, двое из которых находились в реанимации.
К ликвидации возгорания привлекли порядка 40 специалистов и 16 единиц техники. Через некоторое время огонь локализовали на площади 12 квадратных метров. В настоящее время точная причина и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Брянске потушили пожар на складе с красками и автомобильным маслом. В результате инцидента пострадали четыре человека.
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