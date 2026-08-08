Детская больница загорелась в Подольске

08 августа 2026, 23:35

26 человек спасли из горящей детской больницы в Подольске

Фото: iStock/DmyTo

Спасатели вытащили двоих маленьких пациентов из реанимационного отделения загоревшейся детской больницы в подмосковном Подольске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.