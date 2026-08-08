Лифт с людьми рухнул в российском городе

08 августа 2026, 23:13

Лифт с пассажирами сорвался с четвертого этажа в Махачкале

Фото: iStock/Denis Mamin

В Махачкале в жилом доме с четвертого этажа сорвался лифт с людьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС Дагестана.