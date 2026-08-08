Лифт с людьми рухнул в российском городе
В Махачкале в жилом доме с четвертого этажа сорвался лифт с людьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС Дагестана.
По данным ведомства, все произошло на улице Эльзы Ибрагимовой. Прибывшие на место спасатели вытащили из кабины четырех человек. Все они получили травмы нижних конечностей и ссадины.
Отмечается, что детей среди пострадавших нет. В настоящее время специалисты выясняют точные причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, 25 июня в Махачкале произошел подобный инцидент. Тогда лифт с пассажирами сорвался с 12-го этажа в многоквартирном доме на Гапцахской улице. Находившиеся в кабине мужчина, женщина и дети получили различные травмы.
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