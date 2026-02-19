Пожилой мужчина скончался после того, как на него напал рой мошек
В Таиланде 68-летний мужчина умер после множественных укусов мошек в ногу
В Таиланде нападение роя мошек привело к гибели пожилого мужчины. Причиной смерти стали осложнения после множественных укусов, передает The Thaiger.
Восьмого февраля 68-летний житель провинции Лампанг поступил в больницу округа Вангныа с жалобами на боль в ноге. Врачи обнаружили небольшое воспаление, выписали лекарства и отправили пациента домой. Однако в тот же вечер мужчина вернулся: боль усилилась настолько, что он не мог ходить. Кожа на его лице приобрела фиолетовый оттенок.
Родственники рассказали, что незадолго до приступов боли пострадавшего искусали мошки. Медики диагностировали тяжёлый сепсис и резкое падение уровня сахара в крови.
Неделю пациент провёл в местной больнице, затем его перевели в клинику в Лампанге. Вскоре мужчина умер. Врачи пояснили, что причиной смерти стала не токсичность укусов, а инфекция, попавшая в ранки. Специалисты рекомендовали промывать места укусов холодной водой, не расчёсывать их и немедленно обращаться за помощью при повышении температуры или изменении цвета кожи.