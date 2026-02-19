Пожилой мужчина скончался после того, как на него напал рой мошек

19 февраля 2026, 00:53

В Таиланде 68-летний мужчина умер после множественных укусов мошек в ногу

Фото: iStock/3DFOX

В Таиланде нападение роя мошек привело к гибели пожилого мужчины. Причиной смерти стали осложнения после множественных укусов, передает The Thaiger.





Восьмого февраля 68-летний житель провинции Лампанг поступил в больницу округа Вангныа с жалобами на боль в ноге. Врачи обнаружили небольшое воспаление, выписали лекарства и отправили пациента домой. Однако в тот же вечер мужчина вернулся: боль усилилась настолько, что он не мог ходить. Кожа на его лице приобрела фиолетовый оттенок.



