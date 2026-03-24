Две школьницы провалились под лед в российском городе
Две юные жительницы Кирова вышли на пруд и провалились под лед. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, все произошло 24 марта на улице Северо-Садовая. Трагедию предотвратили прохожие, которые заметили, как две 11-летние девочки оказались в воде. Очевидцы вытащили школьниц и вызвали скорую помощь.
Прибывшие на место медики осмотрели пострадавших. Госпитализация им, к счастью, не потребовалась. Спасатели, в свою очередь, напомнили о необходимости соблюдать осторожность вблизи водоемов в период таяния льда, а также призвали родителей проводить беседы с детьми.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мужчина погиб, провалившись под лед на озере Комсомольское.
Читайте также: