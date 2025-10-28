Девочка-подросток из Березников пойдет под суд за убийство новорожденной дочери
В Перми началось судебное разбирательство по делу несовершеннолетней девушки из Березников. Ей предъявили обвинение в убийстве новорожденного ребенка, пишет РИА Новости.
12 августа пермячка, родившая в домашних условиях, задушила своего малыша и выбросила тело с пятого этажа многоквартирного дома. Прохожие нашли младенца и сообщили в правоохранительные органы.
Следствие установило, что девушка 2009 года рождения находилась под подпиской о невыезде. Уголовное дело уже направили в суд.
