В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при пожаре на стройке Омска
В Омске при пожаре в строящемся многоквартирном доме пострадали восемь человек. Об этом стало известно 15 августа.
Всех пациентов с ожогами различной степени тяжести — от 20 до 90 процентов поверхности тела — доставили в реанимацию, пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Их состояние оценивается как тяжёлое, людям оказывается полный объём необходимой медицинской помощи.
Возгорание произошло в здании на пересечении улиц Крупской и Архитекторов. Огонь охватил строительные материалы, после чего пламя распространилось на верхние этажи.
Ещё троих человек, находившихся на объекте, после медицинского осмотра отпустили. Госпитализация им не потребовалась, уточнили в ведомстве.
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