В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при пожаре на стройке Омска

15 августа 2026, 17:25

Минздрав: пострадавшие при пожаре в Омске получили до 90% ожогов

Фото: istockphoto/Motortion

В Омске при пожаре в строящемся многоквартирном доме пострадали восемь человек. Об этом стало известно 15 августа.