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В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при пожаре на стройке Омска

Минздрав: пострадавшие при пожаре в Омске получили до 90% ожогов
Фото: istockphoto/Motortion

В Омске при пожаре в строящемся многоквартирном доме пострадали восемь человек. Об этом стало известно 15 августа.



Всех пациентов с ожогами различной степени тяжести — от 20 до 90 процентов поверхности тела — доставили в реанимацию, пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Их состояние оценивается как тяжёлое, людям оказывается полный объём необходимой медицинской помощи.

Возгорание произошло в здании на пересечении улиц Крупской и Архитекторов. Огонь охватил строительные материалы, после чего пламя распространилось на верхние этажи.

Ещё троих человек, находившихся на объекте, после медицинского осмотра отпустили. Госпитализация им не потребовалась, уточнили в ведомстве.

Никита Кротов

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