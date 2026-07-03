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11-летняя девочка погибла в водоеме в одном регионе России

СК: Дело возбудили после гибели девочки в водоеме в Саратовской области
Фото: istockphoto/Piotr Krzeslak

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки, тело которой обнаружили в водоеме у одного из сел. Об этом в пятницу сообщили в региональном управлении Следственного комитета.



Дело завели по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, 3 июля из воды извлекли тело ребенка без признаков жизни. Погибшую передали сотрудникам правоохранительных органов.

На месте трагедии работают следователи, проводится осмотр. Для установления точной причины смерти назначили необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Ранее россиянин купался в море и утонул на глазах у сына. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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