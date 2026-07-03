11-летняя девочка погибла в водоеме в одном регионе России

03 июля 2026, 21:45

СК: Дело возбудили после гибели девочки в водоеме в Саратовской области

Фото: istockphoto/Piotr Krzeslak

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки, тело которой обнаружили в водоеме у одного из сел. Об этом в пятницу сообщили в региональном управлении Следственного комитета.