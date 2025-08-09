Девочка, погибшая от пыток отца в США, 12 раз умоляла учителей не отпускать её домой

09 августа 2025, 05:51

Фото: Istock/stefanamer

Десятилетняя Ребекка Батист из Аризоны скончалась от пыток отца и его сожительницы после многократных обращений школы в соцслужбы, которые проигнорировали тревожные сигналы.





Школьницу обнаружили без сознания на трассе 27 июля — на её теле зафиксированы многочисленные гематомы, отсутствие ногтей на ногах и признаки сексуального насилия. Через три дня она умерла в больнице. Дядя погибшей Деймон Хокинс заявил:





«Она была черно-синей с головы до ног. У неё — два синяка под глазом, а причиной смерти стало кровоизлияние».