Девочка, погибшая от пыток отца в США, 12 раз умоляла учителей не отпускать её домой
Десятилетняя Ребекка Батист из Аризоны скончалась от пыток отца и его сожительницы после многократных обращений школы в соцслужбы, которые проигнорировали тревожные сигналы.
Школьницу обнаружили без сознания на трассе 27 июля — на её теле зафиксированы многочисленные гематомы, отсутствие ногтей на ногах и признаки сексуального насилия. Через три дня она умерла в больнице. Дядя погибшей Деймон Хокинс заявил:
«Она была черно-синей с головы до ног. У неё — два синяка под глазом, а причиной смерти стало кровоизлияние».Персонал школы с ноября 2023 по январь 2024 года 12 раз обращался в Департамент безопасности детей (DCS), но ведомство признало лишь один случай соответствующим критериям для расследования.
32-летний отец девочки и его 29-летняя сожительница арестованы по обвинению в убийстве первой степени, похищении и трёх эпизодах жестокого обращения с детьми. Два младших брата Ребекки теперь находятся под опекой государства.