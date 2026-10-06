Девочка пропала, ее нашли в российском городе
Пропавшую в Питере девочку нашли на остановке волонтеры
В Санкт-Петербурге нашли живой 12-летнюю девочку, которая вечером 5 октября не вернулась домой после посещения бассейна. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».
По данным поисковиков, поисковая операция началась вечером в понедельник и продолжалась всю ночь. Утром 6 числа одна из волонтерских групп заметила девочку на улице.
Поисковики сообщили о ее местонахождении полиции и родителям. В настоящее время с ребенком все в порядке, ее передали родителям.
Ранее в Ленинске-Кузнецком нашли близнецов, ушедших ночью из дома через окно. Подробности — в нашем материале.
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