На московском балконе нашли куски расчлененной женщины в пакетах, есть подозреваемый

03 октября 2026, 20:54

Причастным к убийству расчлененной женщины в Москве может быть ее сожитель

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Пакеты с фрагментами человеческого тела обнаружили на балконе квартиры в жилом доме на Жулебинском бульваре на юго-востоке Москвы. Об этом в субботу сообщила прокуратура столицы.