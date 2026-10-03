На московском балконе нашли куски расчлененной женщины в пакетах, есть подозреваемый
Пакеты с фрагментами человеческого тела обнаружили на балконе квартиры в жилом доме на Жулебинском бульваре на юго-востоке Москвы. Об этом в субботу сообщила прокуратура столицы.
По данным ведомства, вместе с останками в квартире нашли предметы, которые могут быть орудиями преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
Следователи осматривают место происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Есть информация, что к убийству может быть причастным сожитель расчлененной женщины.
Ранее в Москве труп мужчины почти неделю пролежал на заднем сиденье каршеринга. Подробности — в нашем материале.
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