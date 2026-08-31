Пенсионер сорвался с обрыва на турбазе в Сочи
В Сочи 70-летний пенсионер сорвался с обрыва и не смог самостоятельно выбраться. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Инцидент произошел 31 августа на территории туристической базы «Вилла сказка» в районе села Прогресс. Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы эвакуировать пострадавшего на носилках из труднодоступного места. После этого его передали врачам.
Ранее сообщалось, что турист пытался сделать фото у обрыва в Геленджике, сорвался с высоты и чудом выжил. Мужчина пролетел около десяти метров, несколько раз кувыркнулся и в итоге остановился.
После падения он получил серьезную травму ноги и самостоятельно выбраться уже не смог. Прибывшие на место спасатели эвакуировали пострадавшего и передали медикам.
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