Пенсионер сорвался с обрыва на турбазе в Сочи

31 августа 2026, 18:30

В Сочи спасли пенсионера, который сорвался с обрыва на турбазе «Вилла сказка»

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Сочи 70-летний пенсионер сорвался с обрыва и не смог самостоятельно выбраться. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.