Девочка упала с 10 этажа в Ульяновске и осталась живой

31 января 2026, 12:38

Упавшую с 10 этажа девочку доставили в московскую больницу

Фото: istockphoto/blinow61

14-летнюю девочку из Ульяновска, получившую травмы после падения с 10-го этажа, доставили спецбортом в Российскую детскую клиническую больницу им. Пирогова в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава Ульяновской области.