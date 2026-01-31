Девочка упала с 10 этажа в Ульяновске и осталась живой
14-летнюю девочку из Ульяновска, получившую травмы после падения с 10-го этажа, доставили спецбортом в Российскую детскую клиническую больницу им. Пирогова в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава Ульяновской области.
По данным ведомства, 31 января пациентку перевезли в Москву после того, как ульяновским врачам удалось стабилизировать ее состояние. Затем девочку госпитализировали в федеральную клинику.
Министр здравоохранения региона Мария Шалягина отметила, что перелет прошел без осложнений. Пациентку, находившуюся на ИВЛ, сопровождали медики. Власти области, по ее словам, остаются на связи со специалистами федерального центра и продолжают контролировать ситуацию.
Ранее школьницу в крайне тяжелом состоянии доставили в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу имени Ю. Ф. Горячева. Тем временем управление образования Ульяновска проводит проверку из-за сообщений о возможной травле девочки. В ведомстве уточняли, что за последний учебный год обращений из школы, где она учится, не поступало.
