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Девочка упала в вентиляционную шахту заброшенного здания в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент произошёл в столичном районе Фили-Давыдково. 15-летняя девочка пришла вместе со своими друзьями в заброшенное здание и упала в вентиляционную шахту. Ребята сразу же позвонили в экстренные службы.
В настоящее время ребёнок находится на дне шахты, на месте работают спасатели.
Ранее сообщалось, что в Петербурге мать тайком забрала из больницы троих детей 2017, 2020 и 2022 годов рождения, которые продолжительное время жили со своим отцом в подвале одного из домов города. Подобнее об этой истории читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время ребёнок находится на дне шахты, на месте работают спасатели.
Ранее сообщалось, что в Петербурге мать тайком забрала из больницы троих детей 2017, 2020 и 2022 годов рождения, которые продолжительное время жили со своим отцом в подвале одного из домов города. Подобнее об этой истории читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова