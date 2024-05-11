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В Печоре Республики Коми частично обрушился пятиэтажный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что обрушение произошло с 1 по 3 этаж. На месте происшествия работают экстренные службы.
Количество пострадавших на данный момент остается неизвестным. По информации Telegram-канала SHOT, местные жители регулярно жаловались на условия в доме.
Ранее сообщалось, что в Усть-Ишимском районе Омской области произошёл прорыв дамбы. Волной затопило деревню Ашеваны, её жителей эвакуировали в село Усть-Ишим.
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Количество пострадавших на данный момент остается неизвестным. По информации Telegram-канала SHOT, местные жители регулярно жаловались на условия в доме.
Ранее сообщалось, что в Усть-Ишимском районе Омской области произошёл прорыв дамбы. Волной затопило деревню Ашеваны, её жителей эвакуировали в село Усть-Ишим.
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Екатерина Коршунова